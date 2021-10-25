На рынке также можно пройти вакцинацию от COVID-19.

На крупнейший в Европе промтоварный рынок "7-й километр" с завтрашнего дня не будут пускать без COVID-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили в администрации рынка.

Согласно сообщению, с 26 октября въезд на рынок будет осуществляться только при предъявлении сертификата о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на антиген, либо справки о выздоровлении от коронавируса.

Также отмечается, что предприниматели, работники и посетители рынка могут вакцинироваться на рынке – в специально оборудованном пункте, который будет работать 26 и 28 октября с 10:00 до 15:00.

Читайте такжеПункты вакцинации на вокзалах могут отказать в проведении прививки от СOVID-19: названы условияВ частности, вакцинация проводится на первом этаже административного двухэтажного корпуса рынка (бывшая столовая), расположенного на центральной автостоянке, сразу за Продуктовым пассажем. В наличии пункта - вакцины Comirnaty/Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca.

В нем можно получить как первую, так и вторую прививку от COVID-19, независимо от того, где она делалась в прошлый раз, так как любая из двух фаз вакцинации отображается в общей базе вакцинации Украины.

Привиться на рынке могут все желающие, подчеркнули в администрации рынка.

Как сообщал УНИАН, с 18 октября Одесская область находится в "красной" зоне эпидопасности распространения COVID-19.

Справка УНИАН. ООО "Промтоварный рынок" ("7-й километр") - крупнейший оптово-розничный промтоварный рынок в Европе. Находится в пгт Авангард Овидиопольского района Одесской области. На рынке работают около 60 тыс. человек, функционируют 15 тыс. торговых и складских объектов (магазины, павильоны, контейнеры, склады), 8 автостоянок. Рынок посещают до 200 тыс. человек в день.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Лариса Козовая