С 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина.

В Киевской области усиливают проверки соблюдение карантинных ограничений в общественных местах и в транспорте.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОГА.

"Мы вынуждены усилить проверки соблюдения ограничений карантина. Такие действия вызваны необходимостью уменьшить нагрузку на врачей и медицинскую систему, ведь в стационары в большинстве попадают именно те пациенты, которые не получили полного курса прививки", – подчеркнул председатель ОГА Василий Володин.

Напоминается, что с 6 декабря вступают в действие обновленные правила карантина. Теперь посещать общественные заведения на желтом уровне можно будет только тем людям, которые получили по крайней мере одну прививку против COVID-19 или имеют отрицательный тест или сертификат о выздоровлении. Эта же норма распространяется и на сотрудников.

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Пассажиры общественного транспорта должны иметь документ о вакцинации или выздоровлении. Запрещены регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров в городском и внутриобластном общественном транспорте в количестве большем, чем совокупное количество мест для сидения и 50% мест для стояния, предусмотренное технической характеристикой транспортного средства.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве здравоохранения напомнили, что с 6 декабря в Украине начнут действовать новые правила карантина.

Автор: Светлана Закелова