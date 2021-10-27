По словам главного врача Киевской городской клинической больницы №4 Татьяны Мостепан, 30-40% больных попадают сразу в реанимацию.

В Киевской городской клинической больнице №4, которая является одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных невакцинированные.

Ежедневно эта больница принимает более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна, поскольку от такого количества больных медики работают уже на грани возможностей.

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Всего в больницах столицы подготовлено почти 6 тыс. коек для больных коронавирусом и город продолжает готовить дополнительные койки. Из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек. С такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать, сообщал мэр столицы Виталий Кличко.

"Вирус — агрессивный и поражает всех — детей, молодежь, взрослых. И болезнь имеет более тяжелое течение", - отметил он. Также Кличко призвал делать прививки от коронавируса, поскольку они являются единственным способом предотвратить стремительное распространение вируса и не допустить коллапса медицинской системы.

По словам главного врача Киевской городской клинической больницы №4 Татьяны Мостепан, 30-40% больных попадают сразу в реанимацию. "Средней степени тяжести просто нет", - подчеркнула она. По словам врача, загруженность больницы около 90%, расход кислорода – около 7 тонн. Мостепан отметила, что такого не было никогда, потому что даже в самые трудные времена было 4-5 тонн в сутки. Сейчас некислородного пациента в больнице нет ни одного, все – кислороднозависимые.

"Мы такого течения не видели, чтобы настолько провоцировало хронические болезни и декомпенсировало разные состояния", — отметила Мостепан.

По ее словам, из вакцинированных пациентов в стационаре находится всего около 3-4%, в реанимации – ни одного. У вакцинированных нет агрессивных изменений и агрессивного течения.

"Да, действительно, вакцинированный человек может заболеть, но течение болезни — совсем другое", — подчеркнула врач.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая