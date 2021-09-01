По мнению кандидата медицинских наук, за последние два года у людей в разы чаще стала возникать проблема с зачатием детей.

Врач из Днепра рассказала о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию. По мнению Виктории Ивах, которая является кандидатом медицинских наук и акушер-гинекологом, сейчас мужское бесплодие встречается чаще, чем раньше.

Своим мнением она поделилась в программе "9 канала", которая была размещена на YouTube.

Виктория Ивах помогает парам решить их проблемы с зачатием детей. Врач советует проверяться на бесплодие не только женщинам, но и мужчинам. Помимо этого, акушер-гинеколог рассказала, повлияла ли пандемия на репродуктивные функции украинцев.

"Мужской фактор бесплодия, это сейчас просто вот у нас бич. За последние два года, после коронавируса", - указала Ивах, которая заведует отделом репродуктивных технологий в одной из клиник Днепра.

Врач отметила, что доказательств влияния коронавируса на способность людей заводить детей еще нет. Однако она считает, что болезнь все-таки отражается на репродуктивной функции. К такому выводу Ивах пришла после того, как в ее клиники проводились "свои" исследования.

"По тем исследованиям, что проводят наши эмбриологи, мы видим, насколько ухудшились показатели спермограммы. Я даже вначале была очень удивлена и думала, что есть неполадки с диагностикой", - утверждает врач.

По ее словам, мужской фактор бесплодия вырос просто в разы. Помимо этого, Ивах считает, что коронавирус влияет и на женщин.

"Мне кажется, что вирус повреждает репродуктивные клетки", - заявила она.

Читайте такжеИнфекционист назвала две главные цели вакцинации от коронавирусаВпрочем, врач не предоставила подтверждений своей информации. Исследования, о которых говорила Ивах, могут оказаться недостоверными или же неточными.

Ранее УНИАН уже сообщал, врач сказала, что лучше защищает от коронавируса: вакцина или естесственный иммунитет.

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Автор: Полина Кузенко