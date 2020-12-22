Врач Павел Сильковский рассказал, стоит ли бояться мутированного коронавируса.

Великобритания заявила о появлении нового мутировавшего штамма коронавируса "VUI – 202012/01", который передается гораздо легче, чем его предшественники.

Врач Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский в комментарии ТСН.uа рассказал, что мутация коронавируса была прогнозируемой и в этом нет ничего удивительного, а страх людей перед новой болезнью "подогревают" ученые.

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"У меня такое впечатление, что страх и паника настолько завладели человечеством, что просвета в ближайшей перспективе не видно. Обидно, что в поддержку этого страха задействовано и научное сообщество. Обнаружили новый штамм вируса. Но с самого начала всем было известно, что это РНК-содержащий вирус и он может быстро мутировать", — рассказал нам Павел Сильковский.

Врач провел параллели между коронавирусом и гриппом, отметив, что ежегодно грипп также мутировал, впрочем, уже сейчас его в Украине почти нет.

"С другой стороны, практически каждый год мы имели новый штамм вируса гриппа. И как же человечество продолжало жить. И границы не закрывались, и самолеты продолжали летать. А теперь локдаун за локдауном, ограничения, комендантские часы. Но коронавирус начал распространяться примерно год назад. И что удивительного, что Новый год принес новый штамм? С гриппом раньше было так же. Но уже Новый год, а у нас практически нет гриппа. Тогда как раньше к новому году мы имели уже значительное количество больных", — отмечает медик.

Павел Сильковский предполагает, что люди, перенесшие коронавирусную болезнь, являются более устойчивыми к гриппу.

"По моим наблюдениям те, которые в начале 2020-го переболели обычным гриппом и ОРЗ, потом некоторое время не болели COVID-19 даже после подтвержденного контакта с больными. Предполагаю, что переболевшие COVID-19 будут более устойчивыми к заболеванию гриппом в этом году. Почему нет исследований по этому поводу? Чтобы хоть какой-то оптимизм на фоне мировой истерии", — сказал врач.

По мнению Павла Сильковского, новые штаммы коронавируса будут появляться все больше, поэтому люди должны морально быть к этому готовыми.

"Моя позиция — нужно научиться с этим жить. Да, должны быть некоторые новые правила поведения и коммуникации. Но закрывать все вокруг, пугаться друг друга, истерить — не выход. Иначе от страха умрешь быстрее, чем от новых штаммов. Потому что они будут все новые и новые. Можно запретить весь транспорт - тогда гарантированно не будет ДТП и смертей от них. Но ведь это принесет новые проблемы. Не так ли? Так и здесь. Нужно внедрять разумные и логические правила, а не продуцировать все новые запреты и наказания", — считает Павел Сильковский.

По словам врача, паниковать относительно появления нового штамма коронавируса не нужно.

"У нас наращены мощности лабораторий, увеличивается количество коек с кислородом, врачи имеют большой опыт. Сегодня мы гораздо более готовы к встрече с новыми штаммами, чем год назад. То зачем тогда пугаться?",- добавил медик.

Напомним, первый случай нового штамма коронавируса обнаружили в Англии. О выявлении мутированного коронавируса власти Великобритании заявили 14 декабря. Известно уже о более тысячи случаев заражения этим новым штаммом. 19 декабря британское правительство решило усилить карантин с 20 декабря.

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Автор: УНИАН