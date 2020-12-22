Украинские специалисты призывают не паниковать из-за мутации COVID-19.

Вирусы постоянно мутируют - это норма. И нет доказательств, что именно новый штамм приводит к тяжелым последствиям у пациентов. Так украинцев успокаивают в Центре общественного здоровья.

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Ведущие специалисты Украины в области медицины заверили, что новый штамм коронавируса на действенность вакцины никак не повлияет. В Национальной академии наук, где активно изучают проблемы и последствия распространения коронавируса не только в Украине, но и в мире, говорят – причин для волнений нет, пишет "Сегодня".

"Эта мутация не затрагивает С-протеин, то есть она не скажется на специфичности вакцины. Вакцина будет действенной", - говорит доктор биологических наук, директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Александр Комисаренко.

Новый штамм действительно значительно быстрее распространяется между людьми, чем предыдущие два штамма коронавируса, впрочем, в то же время он не столь жесткий, чем его предшественник, из-за которого Украину закрыли на полный локдаун в марте.

"Его распространенность значительно больше - на 70%, а может и больше, чем того, который был до того. Но, к счастью, он не является более летальным и не вызывает тяжелого течения заболевания", – добавляет Комисаренко.

Вакцинация в Великобритании отнюдь не повлияла на мутацию коронавируса. Вирусы всегда мутируют - такова их природа. Более того, появление нового варианта SARS-CoV-2 - ожидаемо.

"Сама по себе мутация нет нас пугать. Эти процессы, они происходили все время. Новые штаммы – они будут появляться, потому что это естественный процесс", – рассказала пульмонологиня Светлана Гук.

И те, кто уже болел на коронавирус, могут заразиться повторно, новым штаммом. Поэтому после выздоровления не стоит спешить снимать маски.

"Ваш иммунный ответ к новому штамму, возможно, не такой, он не может 100-процентно совпадать, потому что этот ген у него мутированный, но со всем тем какие – то частички совпадают и ваш иммунный ответ, возможно, на 70 процентов будет способен бороться с новым штаммом", - добавила пульмонолог.

Пока не известно, чем способы передачи нового штамма коронавируса отличаются от COVID-19. Над этим сейчас работают ведущие мировые ученые – результаты обещают обнародовать в ближайшие недели.

Пока единственной защитой являются маски и социальная дистанция.

Мутация коронавируса: что известно

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Автор: УНИАН