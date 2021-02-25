Медики из Закарпатья заявили, что течение коронавирусной болезни изменилось. Вирус мутировал, проявляется новыми симптомами, а также адаптировался к традиционному лечению.
Читайте такжеВ Киеве сделали первую прививку от коронавирусаТакое заявление сделал директор Департамента здравоохранения Закарпатской областной госадминистрации Анатолий Пшеничный во время брифинга, передает РБК-Украина.
Чиновник говорит, что медики, работающие с ковид-пациентами, называют нехарактерные симптомы. Среди них рвота, диарея и глухота. Такие проявления связывают с мутацией вируса.
"Если раньше, еще полгода назад, речь шла о потере обоняния и вкуса, то сейчас COVID-19 проявляется по-другому. Если раньше у единиц фиксировались такие проявления, как рвота, диарея - сейчас это стало происходить чаще. Также медики говорят о нарушении слуха, такую тугоухость", - говорит Пшеничный.
От также добавил, что мутировавший вирус адаптировался к традиционному лечению и отличается скоротечностью процесса.
"Вирус сейчас стал не столь чувствительным к тем методам лечения, которые были еще полгода назад. Также медики отмечают другую быстротечность процесса болезни, вызванной мутировавшим коронавирусом", - заявил чиновник.
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