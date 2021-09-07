Эксперты Центра общественного здоровья посоветовали девушкам не злоупотреблять хождением на высоком каблуке и выбирать более просторную обувь.

Многие женщины и девушки обувают высокие каблуки не только в офис, но и на отдых, торжественные события, дискотеки и гулянки с друзьями. Однако каблук может не только быть украшением, но и приносить вред вашему телу.

Эксперты Центра общественного здоровья посоветовали девушкам не злоупотреблять хождением на высоком каблуке и выбирать более просторную обувь.

"Высокие каблуки - эффектный элемент стиля женщины. Но будьте осторожны - частое ношение обуви на высоком каблуке, которое еще и вызывает у вас дискомфорт, может обернуться вредом для здоровья", - отметили в пресс-службе ЦОЗ в Facebook.

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Так, негативное влияние высоких каблуков может быть таким:

увеличивается риск травмирования- э то происходит из-за изменения механики походки, сокращения мышц задней части ноги и расслабления передней, разбалансировки стопы;

возрастает риск возникновения мозолей, наростов, болей в мышцах;

из-за большого давления на коленные суставы, возрастает риск появления остеоартроза и дегенеративных изменений в суставах;

высокие каблуки могут привести к боли в спине - это связано со смещением центра веса, ведь во время ношения таких каблуков для сохранения равновесия хочется или наклонить туловище вперед или отставить таз назад, или согнуть колени. Но даже те, кто умеют ходить на каблуках, могут чувствовать боль в пояснице.

Уменьшить риски от ношения высоких каблуков можно, если:

выбирать вместо узкой обуви более просторную;

иметь с собой сменную обувь, чтобы давать ногам время на передышку;

выполнять упражнения для растяжения икроножных мышц и укрепления мышц стопы.

Упражнения для укрепления мышц стопы и растяжения икроножных мышц:

Напомним, недавно женские каблуки вызвали немалый скандал в Украине. Накануне Дня Независимости в сети разгорелся скандал вокруг участия женщин-военных в параде на каблуках вместо берцев. Пользователи соцсетей назвали идею "трэшем" и заявили, что это превратит парад в "фарс". На следующее утро депутаты Верховной Рады вручили министру обороны каблуки в знак протеста. В результате Минобороны разработало новый образец обуви для военнослужащих.

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Автор: Виктория Гордиенко