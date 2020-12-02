Врач отметил, что исследования по аспирину при COVID-19 находятся сейчас только на начальных этапах.

Положительный эффект применения аспирина во время заболевания коронавирусом пока не подтвержден научными исследованиями. Но употребление этого препарата при гриппе считается недопустимым.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский. Он отметил, что исследования по аспирину при COVID-19 находятся сейчас только на начальных этапах.

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"Сейчас якобы в США началось масштабное исследование по поводу применения аспирина. Есть основания полагать, что какой-то положительный эффект он производит. Но все это сейчас на уровне начальных исследований", – отметил он.

В этом контексте медик рассказал о подходе к применению аспирина, который актуален сегодня. "Подход инфекционистов таков: при острых вирусных инфекциях применение аспирина - это табу. Но везде есть вопросы дозы и есть люди, больные сердечно-сосудистыми болезнями, которые употребляют аспирин постоянно. Таким людям прекращать этот прием не советуют", - пояснил Галимский.

Вместе с тем он добавил, что "при гриппе аспирин категорически противопоказан".

Медик также прокомментировал информацию о том, что якобы снизить риск заражения COVID-19 помогут таблетки для рассасывания или спреи для горла, содержащие хлорид цетилпиридиния. "Как по мне, это что-то из разряда фантастики", – подчеркнул Галимский.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк