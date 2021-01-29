Повышенные нормы также позволят улучшить уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие.

Министерство здравоохранения выдало приказ о повышении предельных норм электромагнитного излучения для радиотехнического оборудования телекоммуникационных операторов, что позволит ускорить процесс развертывания в Украине высокоскоростного мобильного интернета.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации на сайте ведомства.

В частности, предельные нормы электромагнитного излучения для диапазонов очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких частот увеличены в 10 раз - до 100 микроватт/квадратный сантиметр с 10 микроватт/квадратный сантиметр.

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Согласно сообщению, повышенные нормы также позволят: увеличить мощность и радиус действия существующих мобильных станций, улучшить уровень сигнала на территории, где уже есть покрытие, а также добавить на существующих локациях новые диапазоны, что повысит качество связи и позволит применять новые технологии.

Замминистра цифровой трансформации Александр Шелест сообщил, что принятые нормы все еще далеки от тех, что есть в большинстве стран Европы или Америки.

«Надеюсь, что за три года мы сможем гармонизировать правила игры с развитыми странами», - цитирует пресс-служба его слова.

Пресс-служба подчеркнула, что излучение базовых станций является безопасным для здоровья.

Мобильная связь в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле 2020 года Кабинет министров Украины поддержал распоряжение о дерегуляции хозяйственной деятельности и улучшении бизнес-климата, которым предусмотрено повышение предельных норм электромагнитного излучения для радиотехнического оборудования телекоммуникационных операторов.

В октябре прошлого года бизнес призвал Министерство здравоохранения выдать приказ о повышении допустимого уровня электромагнитного излучения для радио- и телекоммуникационного оборудования до 100 мкВт/кв. см для ускорения развертывания в Украине 3G и 4G-связи.

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Автор: Павел Степанец