Предприятие обеспечивает городские больницы кислородом системно, бесплатно и в срочном порядке.

Металлургический комбинат имени Ильича, входящий в состав Группы компаний «Метинвест», за неделю с 16 по 22 ноября передал в больницы Мариуполя 11,7 тысяч кубометров кислорода в баллонах емкостью по 6 кубометров, необходимых для лечения больных коронавирусом.

Как сообщает «Обозреватель», в частности, городская больница №9 получила 939 баллонов кислорода, больница №1 – 182 баллона, больница №4 – 423 баллона, больница скорой помощи – 315 баллонов.

Всего на сегодняшний день МКК имени Ильича подключил 345 кислородных точек в больницах Мариуполя. Предприятие обеспечивает городские больницы кислородом системно, бесплатно и в срочном порядке.

При этом представители компании заявляют, что намерены и дальше помогать медицинским учреждениям города.

«Сейчас жизни пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, зависят не только от усилий медработников, но и от наличия кислорода. Поэтому мы продолжим обеспечивать медучреждения Мариуполя жизненно важным кислородом до полного окончания пандемии», – пообещал генеральный директор меткомбината имени Ильича Группы «Метинвест» Тарас Шевченко.

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Автор: УНИАН