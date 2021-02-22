В частности, приобретены 161 компьютерный томограф, 152 цифровых рентген-аппарата и 170 аппаратов УЗИ, которые были закуплены в прошлом году на сумму 3,3 млрд грн.

До конца марта в 212 отделениях экстренной неотложной медицинской помощи в опорных учреждениях здравоохранения начнет работать новое оборудование.

Читайте такжеВ Украине ввели новые критерии вызова скоройОб этом сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее словам, приобретены 161 компьютерный томограф, 152 цифровых рентген-аппарата и 170 аппаратов УЗИ, которые были закуплены в прошлом году на сумму 3,3 млрд грн. До конца марта будет проходить их доставка в больницы и монтаж.

В этом году программа оснащения продолжается - в госбюджете предусмотрено 2 млрд грн для экстренной медицинской помощи и оснащения приемных отделений опорных больниц.

«Вторая часть реформирования касается обучения по международным стандартам врачей и медицинского персонала новым правилам и подходам к реанимационным действиям в отношении пациентов, попадающих в отделение в ургентных состояниях», - отметила Шаталова.

Она объяснила, что Украина будет опираться на опыт Австралии, Ирландии и Польши в создании системы предоставления экстренной медпомощи на госпитальном этапе. Важнейшие критерии - это современный подход к лечению больных и способность адаптировать новые правила к украинским реалиям.

Сейчас группа наработала пакет предложений и изменений, касающихся урегулирования нормативно-правовой базы. Их внедрение позволит наметить направления дальнейшего развития и развития отделений экстренной медпомощи.

Далее проект переходит к следующей фазе - практической. Среди больниц, оказывающих экстренную медицинскую помощь, будут избраны около десяти пилотных, на базе которых состоится обучение врачей и медперсонала в соответствии с международной практикой. Также нарабатывается новый системный подход в механизмах работы отделений.

«Мы работаем над тем, чтобы каждый медик получил знания и навыки по спасению жизни человека, инструменты, которые позволят принимать правильные и своевременные решения на догоспитальном и госпитальном этапах», - прокомментировала Шаталова.

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Автор: Леся Лещенко