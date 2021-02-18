Помощь лицам с расстройствами психического здоровья будут оказывать мобильные психиатрические бригады.

В этом году в Программу медицинских гарантий включены услуги для людей с расстройствами психического здоровья, которые будут оказывать в амбулаторных условиях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Минздрав в контексте реализации стратегии сохранения психического здоровья активно работает и особое внимание уделяет помощи ветеранам войны... Значительная часть из них страдает от расстройств, связанных с боевым стрессом, последствиями черепно-мозговых травм, постконтузионного синдрома..., состояний и зависимости от психоактивных веществ в сочетании с необходимостью проведения физической реабилитации", - сообщила она.

По словам Микичак, в госпитале ветеранов войны "Лесная поляна", где действует центр психического здоровья и реабилитации ветеранов, на этой неделе представили первый этап реализации стратегии развития этого учреждения, в частности открыт тренинговый центр, новые отделения, залы для физической реабилитации и интерактивные пространства для общения ветеранов.

Она уточнила, что госпиталь работает при финансировании Минздрава в сотрудничестве с ветеранской средой, благотворительными организациями и бизнесом.

Сейчас в Украине имеется 25 госпиталей, которые оказывают помощь ветеранам войны.

"В целом развитие ветеранских госпиталей является одним из приоритетов Минздрава. Так, в 2020 году в рамках поддерживающего пакета финансирования по Программе медицинских гарантий было увеличено их финансирование, поскольку госпитали были дефицитными в программе медицинских гарантий. В этом году Минздрав и Минветеранов продолжат работу по поддержке и развитию ветеранских госпиталей", - подчеркнула заместитель министра.

Микичак также рассказала, что Минздрав при поддержке украинско-швейцарского проекта "Психическое здоровье для Украины" открыл школу "Лидерство в психическом здоровье", в которой на конкурсной основе принимают участие как руководители учреждений психиатрической помощи, так и представители общественных организаций и социальных служб.

"Таким образом мы формируем ту лидерскую среду, которая вместе с Минздравом, с другими ведомствами, высшими учебными медицинскими заведениями сможет менять подходы к оказанию психиатрической помощи в Украине", - добавила она.

Кроме того, по словам заместителя министра, в этом году в рамках Программы медицинских гарантий вводится новый пакет помощи, который будет ориентирован на оказание помощи людям с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях.

"Это мобильные психиатрические бригады. Таким образом мы сможем приближать помощь лицам, которые имеют проблемы с психическим здоровьем, собственно в обществе, на амбулаторном звене", - пояснила она.

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Автор: Антонина Доломанжи