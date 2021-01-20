Таким образом Ляшко прокомментировал принятое правительством постановление "Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего среднего образования".

Медицинский работник должен быть в каждом учреждении общего среднего образования, независимо от формы собственности.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в Facebook.

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Таким образом он прокомментировал принятое правительством постановление "Об утверждении Порядка осуществления медицинского обслуживания учащихся учреждений общего среднего образования".

Он отметил, что медицинское обслуживание именно в учебном заведении предусматривает следующие мероприятия: осуществление контроля за своевременностью прохождения профилактического медицинского осмотра и вакцинации; информирование по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья; противодействие распространению среди учащихся привычек, опасных для их физического и психического здоровья.

"В соответствии с утвержденным порядком, медицинское обслуживание может осуществляться медицинскими работниками, входящими в штат таких учебных заведений, а в случае отсутствия в учебном заведении медицинского работника можно заключить договор с любым учреждением здравоохранения о медицинском обслуживании", - пояснил Ляшко.

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Автор: УНИАН