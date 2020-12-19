Было добавлено скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Этот тест делается за 15 минут.

В Украине на этой неделе обновлен алгоритм тестирования на наличие коронавируса SARS-CoV.

Об этом заявил министр здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, по его словам, основное значение для лабораторной диагностики COVID-19 имеет метод ПЦР. Лабораторное обследование таким методом будет проводиться лицам согласно новому алгоритму: с подозрением на COVID-19, которые имеют клинические признаки, с какими-либо признаками других ОРВИ, а также с признаками пневмонии.

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Так же, как отметил Степанов, было добавлено скрининговое обследование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2. Этот тест делается за 15 минут. Теперь это обследование будет проводиться следующим лицам: с подозрением на COVID-19, с признаками других ОРВИ, с признаками пневмонии, гражданам, которые были в тесном контакте с лицом с подтвержденным случаем на COVID-19; людям, возвращающимся из регионов со значительным распространением COVID-19; а также лицам, которые подлежат плановой госпитализации.

«Уже получено более 260 тыс. быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам страны. 23 декабря, согласно сообщению ГП "Медицинские закупки Украины", в Украину еще доставят 1,5 млн тестов. Цель Минздрава: проведение тестирования таким методом не менее 1 млн тестирований в месяц», - сказал Степанов.

Относительно положительного результата быстрого теста на определение антигена SARS-CoV-2, то, по словам министра, в некоторых случаях он должен быть подтвержден с помощью ПЦР.

«Исключением является положительный результат быстрого теста на определение антигена у пациентов, которые отвечают определению подозрительного, вероятного случая заболевания COVID-19. В случае получения отрицательного результата быстрого теста на антиген, лицо подлежит исследованию методом ПЦР в случае наличия симптомов подозрительного или вероятного случая на COVID-19», - рассказал Степанов.

Он уточнил, что в обязательном порядке лабораторное обследование на COVID-19 с использованием метода ПЦР проводится следующим лицам: пациентам, которые соответствуют определению подозрительного, вероятного случая заболевания COVID-19; с признаками ОРВИ, вирусной пневмонии и /или ТОРС; которым не проводился скрининговый быстрый тест на определение антигена; пациентам с внегоспитальной пневмонией; контактным лицам при появлении симптомов, которые не исключают COVID-19; лицам, у которых при проведении исследования методом ИФА или ИЭХЛ обнаружены Ig A, IgG и/или суммарные IgМ, IgG.

Быстрые тесты на определение антигена SARS-CoV-2 как скрининг могут использоваться следующим категориям граждан: медицинским работникам, работникам Национальной полиции, Службы безопасности президента Украины, Управления государственной охраны и других лиц, имеющих непосредственный контакт с главой государства, работникам Национальной гвардии , Государственной пограничной службы, Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и прочим категориям, которые по профессиональному признаку имеют высокую вероятность заражения COVID-19.

Кроме того, отметил министр, изменен алгоритм, который предусматривает финансирование семейных врачей на закупку тестов на антиген для проведения исследования. Дано соответствующее распоряжение главы Минздрава, чтобы до 23 декабря эта работа была налажена. В случае, если есть соответствующие признаки, или пациент относится к категории: признаки коронавирусной болезни, любые респираторные заболевания, или был тесный контакт с человеком, у которого подтвержден COVID-19, это исследование будет рекомендовано семейным врачом.

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Автор: Леся Лещенко