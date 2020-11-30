В Минздраве прокомментировали дальнейшую судьбу карантина выходного дня / фото УНИАН (Денис Прядко)

Министр здравоохранения Максим Степанов предполагает, что его ведомство не будет предлагать правительству продлить действие карантина выходного дня.

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Об этом министр сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, главу Минздрава спросили о вероятности того, что карантин выходного дня продлят.

"Ну, не думаю, что мы будем делать такое предложение", - сказал Степанов.

При этом, по его словам, "надо еще до конца оценить тот эффект, который мы получили от карантина выходного дня".

Министр отметил, что в последнее время украинцы начали ответственнее относиться к ношению масок.

"У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. Мы в середине этой недели уже в состоянии будем сообщить предварительные результаты (карантина выходного дня). Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе - как сработали все без исключения в карантин выходного дня в течение трех выходных, которые были", - отметил Степанов.

Карантин выходного дня и локдаун

  • 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введении карантина выходного дня.
  • В частности в выходные дни дополнительно к ограничениям, предусмотренным в будни, запрещена деятельность заведений питания, торговых центров, культурных заведений, спортзалов, фитнес-центров, заведений размещения, в том числе отелей (кроме тех, которые выполняют социальные функции). С 10:00 до 12:00 - приоритетные часы для обслуживания пенсионеров.
  • Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
  • 25 ноября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.
  • По информации СМИ, в Кабинете министров уже согласовали дату введения локдауна - жесткий карантин будет действовать с 23 декабря до 15 января.

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Автор: Виталий Саенко