Цены на такие препараты в аптеках совсем недемократичны.

Медицинские препараты без доказанной эффективности - так называемые "фуфломицины" - продолжают оставаться популярными среди украинцев. За 2020 год на такие лекарства граждане потратили 14 миллиардов гривень.

Об этом сообщил врач Евгений Скрипник на своей странице в Facebook.

Среди таких лекарств лидируют:

гомеопатические препараты;

пищевые добавки.

Цены на такие препараты в аптеках совсем недемократичны.

"В 2020 году украинцы потратили почти 14 миллиардов гривень на лекарства, не предусмотренные современными стандартами лечения. Это препараты без доказанной или сомнительной эффективности, среди которых гомеопатические, растительные лекарственные средства и пищевые добавки", - сообщил специалист.

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Медик предупреждает, что эти препараты отсутствуют в клинических установках, в стандартах оказания медицинской помощи, недостаточно изучены с точки зрения безопасности.

Эксперт отмечает, что не стоит забывать, что большинство растительных препаратов не имеют доказательной эффективности, не входят в стандарты оказания медицинской помощи, поскольку не имеют достаточной концентрации действующего вещества, стабильности содержимого или самого действующего вещества и их комбинации не изучены с точки зрения безопасности и эффективности.

Список "фуфломицинов" по данным врача Скрипника

На первом месте стоит Канефрон Н на втором Протефлазид, а на третьем Синупрет. Кроме того, в списке лидеров Уролесан, Валериана и даже настойка боярышника. Отметим, что все эти препараты отпускаются без рецепта.

Напомним, как писал УНИАН ранее, в целом четверть денег на лекарства украинцы тратят на фуфломицины.

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Автор: Виктория Гордиенко