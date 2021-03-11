Основную часть баллонов с кислородом распределили между больницами Мариуполя №1, №4 и №9, а также больницей скорой помощи.

Группа "Метинвест" не перестает обеспечивать мощную кислородную поддержку медучреждениям в разгар пандемии COVID-19.

Об этом сообщают в пресс-службе "Метинвеста".

В период с 22 февраля по 8 марта Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича передали больницам Мариуполя около 7 тыс. кубометров жизненно необходимого газа - кислорода (1163 баллона по 6 кубометров).

Основную часть баллонов с кислородом распределили между больницами Мариуполя №1, №4 и №9, а также больницей скорой помощи.

Читайте такжеБолее 500 больниц Украины получили помощь Фонда Рината Ахметова в борьбе с коронавирусомНа сегодня, как свидетельствует статистика, в Мариуполе на лечении находятся 737 COVID-больных, среди которых 178 - на кислородной терапии. Газ для нее поставляет меткомбинат им. Ильича.

И.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Елена Кондалова подчеркнула, что меткомбинат имени Ильича более 10 лет безвозмездно обеспечивает кислородом мариупольские больницы.

"В связи с развитием эпидситуации, потребности медучреждений города в жизненно важном газе возросли. Сегодня больницы получают кислород в полном и необходимом объеме. Для организации бесперебойной подачи кислорода на помощь медработникам направлены наши специалисты", - отметила Кондалова.

Напомним, в прошлом году группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова передала мариупольским больницам 206 тысяч кубометров кислорода на 11,5 млн грн. 183 тысячи кубометров газа было поставлено в отделения для лечения COVID-больных.

В 2020 – начале 2021 года инвестиции "Метинвеста" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе составили более 72 млн грн. А это - почти 700 коек с прямой подачей кислорода.

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Автор: УНИАН