В связи с пандемией коронавируса меткомбинат существенно увеличил поставки кислорода в больницы города.

Металлургический комбинат имени Ильича, входящий в состав Группы компаний «Метинвест», в течение 2020 года передал в медучреждения Мариуполя более 200 тысяч кубометров кислорода, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает «Обозреватель», всего в прошлом году городские больницы получили от предприятия 206 тысяч кубометров кислорода на сумму почти 11,5 млн грн, из которых 183 тысячи кубометров были предоставлены отделениям для лечения больных коронавирусом. За аналогичный период 2019 года больницам было отгружено 53 тысячи кубометров кислорода на сумму 1,5 млн грн.

Кроме того, с начала пандемии COVID-19 группа «Метинвест» инвестировала 26,5 млн грн в строительство кислородной инфраструктуры, обустроив 343 точки подачи кислорода к больничным койкам. В частности, в городской больнице (ГБ) №9 подключили 112 кислородных точек, в ГБ №4 – 131 точку, в больнице скорой медицинской помощи – 40 точек и 60 – в ГБ №1.

Кроме того, при поддержке меткомбинатов группы «Метинвест» в Мариуполе проложили более трех тысяч метров кислородных сетей, смонтировали систему автоматической безопасности и построили девять рамп для раскачки кислорода на 324 баллона.

При этом для обслуживания кислородных постов комбинаты направили в городские больницы профильных специалистов, которые работают круглосуточно, обеспечивая бесперебойную поставку кислорода больным коронавирусом.

«Группа Метинвест всегда поддерживает Мариуполь в решении сложных вопросов. Так, и с началом пандемии коронавируса металлурги совместно с фондами Рината Ахметова и Вадима Новинского первыми пришли на помощь городской системе здравоохранения, поставив в больницы 15 аппаратов ИВЛ, более 20 тысяч экспресс-тестов, средства индивидуальной защиты для медиков, анализатор проб в комплекте с тест-системой и боксом биобезопасности, а также другое оборудование, необходимое для проведения высокоточных анализов. В свою очередь меткомбинат имени Ильича безвозмездно обеспечивает больницы кислородом в полном объеме», – отметил генеральный директор меткомбината имени Ильича группы «Метинвест» Тарас Шевченко.

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Автор: УНИАН