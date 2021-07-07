За полгода медучреждения Мариуполя и Покровска получили 344,5 тонны жидкого и 122,4 тысяч кубометров газообразного кислорода.

На фоне улучшения эпидемической ситуации в Украине, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича продолжает стабильно поставлять в больницы Мариуполя и Покровска кислород для пациентов, которые до сих пор лечатся от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Метинвест".

Так, хотя согласно статистике, в настоящее время количество заболевших COVID-19 идет на спад, сотни больных коронавирусом продолжают лечение, и большинство из них нуждаются в кислородной терапии. А потому меткомбинат имени Ильича при поддержке Фонда Рината Ахметова и группы "Метинвест" продолжает регулярно поставлять кислород в медучреждения Мариуполя и Покровска.

В частности, за первые полгода 2021 года медучреждения двух городов получили 344,5 тонны жидкого и 122,4 тысяч кубометров газообразного кислорода. Большая часть жизненно необходимого газа распределена между больницами, оказывающими помощь больным коронавирусом.

Так, в январе лечебным учреждениям отгрузили 32,3 тыс. кубометров газообразного кислорода, в феврале – 15,14 тыс. кубометров газа. В марте, после подключения криосистем, начались поставки жидкого кислорода: помимо 23,3 тыс. кубометров газа, доставлено 17,9 тонн жидкого кислорода. В апреле больницы получили 146,12 тонн жидкого и 23,3 тыс. кубометров газообразного кислорода, в мае отгружено 124,12 тонн жидкого и 19,1 тыс. кубометров газообразного, в июне – 56,24 тонн жидкого и 9,3 тыс. кубометров газообразного кислорода.

"Фонд Рината Ахметова совместно с группой "Метинвест" с начала распространения пандемии коронавируса пришли на помощь системе здравоохранения, максимально быстро построив кислородные станции и обеспечив стабильную поставку кислорода в медучреждения. Позже возле больниц мы установили автоматизированные криосистемы – такой подход позволил делать запасы жидкого кислорода, заменив практику ежедневных поставок газа в баллонах", - отметила и. о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Елена Кондалова.

Напомним, для бесперебойной подачи кислорода, группа "Метинвест" закупила криосистемы для мариупольских больниц №1, 4 и 9, а также Покровской клинической больницы интенсивного лечения. Новые системы хранения и распределения кислорода уже установлены и работают.

Всего за 2020 год мариупольским городским больницам группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова передали 206 тысяч кубометров кислорода на 11,5 млн грн, в том числе 183 тысячи кубометров газа было поставлено в отделения для лечения больных коронавирусом.

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Автор: Григорий Бондарь