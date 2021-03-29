Так, с 9 по 28 марта больницам Мариуполя поставлено 17,7 тысяч кубометров кислорода.

Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича группы "Метинвест" продолжают обеспечивать медучреждения Мариуполя жизненно необходимым кислородом. Только за последние три недели по заявкам больниц отгружено более 17 тысяч кубометров кислорода.

Ситуация с распространением коронавируса нестабильна. Согласно статистике, наблюдается рост числа заболевших COVID-19, увеличивается и количество пациентов, нуждающихся не просто в стационарном лечении, а в постоянной кислородной терапии, газ для которой в медучреждения Мариуполя регулярно поставляет меткомбинат имени Ильича.

Читайте также"Красная" Одесса: переполненные больницы, гибель врачей и сотни просьб о кислородеТак, с 9 по 28 марта больницам Мариуполя поставлено 17,7 тысяч кубометров кислорода. Основное количество распределено среди лечебных заведений, оказывающих помощь больным коронавирусом: в горбольницу №1 отгружено 5 352 кубометров кислорода, в больницу №4 – 6 126 кубометров, в больницу скорой медицинской помощи – 4 386 кубометров.

«Меткомбинат имени Ильича регулярно поставляет кислород больницам Мариуполя на бесплатной основе, в необходимом медикам объеме. Также наши специалисты круглосуточно следят за кислородной инфраструктурой в медучреждениях – выполняют регулировку систем, заменяют баллоны с газом, заправляют криобочки», - отметила и.о. директора по персоналу и социальным вопросам меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Елена Кондалова.

Напомним, за 2020 год мариупольским городским больницам группа "Метинвест" совместно с Фондом Рината Ахметова передали 206 тысяч кубометров кислорода на 11,5 млн грн, в том числе 183 тысячи кубометров газа было поставлено в отделения для лечения больных коронавирусом. Всего в 2020 – начале 2021 года инвестиции группы "Метинвест" в строительство, содержание и обслуживание кислородной инфраструктуры медучреждений в Мариуполе составили более 72 млн грн, что дало возможность обустроить почти 700 больничных коек с прямой подачей кислорода.

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Автор: Иван Бойко