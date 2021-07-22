К счастью, никаких побочных эффектов у всей команды обнаружено не было.

Украинская футбольная команда "Шахтер" 21 июля всем составом вакцинировался против COVID-19 первой дозой вакцины COMINARTI производства компании Pfizer. Помогла им в этом компания "Метинвест".

Уже пять месяцев в Украине продолжается кампания по вакцинации против COVID-19. Согласно статистическим данным, наша страна занимает одно из самых низких мест среди европейских государств по темпам вакцинации, но благодаря инициативности социально ответственных компаний, которые делают все возможное для защиты своих сотрудников от опасной болезни, этот процесс значительно ускоряется.

Одной из первых в Украине прививать своих работников начала компания "Метинвест".

Вместе с обеспечением защиты своих сотрудников на вакцинацию пригласили и футболистов известного украинского клуба "Шахтер".

"Метинвест" заблаговременно подготовил необходимую инфраструктуру для вакцинации футболистов, которые в среду, 21 июля, с самого утра прибыли в головной офис компании в полном составе.

Украинскую команду встретил и провел к месту вакцинации руководитель HR-департамента "Метинвест" Александр Пимкин.

""Метинвест" является социально ответственной компанией. Мы считаем, что наш персонал – это главное достижение, а потому очень заботимся об их здоровье. Именно поэтому наша компания первой присоединилась к программе вакцинации от Министерства здравоохранения, организовав вакцинацию не только для сотрудников, но и членов их семей. Сегодня мы пригласили в футбольную команду "Шахтер" также присоединиться к вакцинации, предоставив необходимую площадку и инфраструктуру на своей территории", - сказал Пимкин.

Он подчеркнул, что это сделали для того, чтобы команда была здоровой и готовой одерживать победы в новом сезоне, радуя всех украинцев своими достижениями.

"Я также надеюсь, что вакцинация футбольной команды "Шахтер" послужит хорошим примером и дополнительным стимулом для прививки среди украинцев в целом и для наших сотрудников, в частности", - добавил Пимкин.

По его словам, на данный момент отзыв среди сотрудников компании "Метинвест" относительно вакцинации очень положительный.

"В настоящее время уже идет первая волна вакцинации, в которую попадают 12 тысяч сотрудников. Я уверен, что к концу лета - к началу осени мы успеем вакцинировать большую часть нашего трудового коллектива", - добавил Пимкин.

Процесс вакцинирования футболистов прошел достаточно быстро. После получения прививки каждый член команды, как это прописано в инструкции, должен был находиться под медицинским наблюдением в течение пятнадцати минут, чтобы врачи могли проследить реакцию организма на препарат.

К счастью, никаких побочных эффектов у всей команды обнаружено не было. Это и не удивительно, поскольку, по данным медицинских экспертов, негативная реакция организма на вакцину является редким явлением.

Первым среди команды, чтобы прокомментировать процесс вакцинации, к журналистам подошел вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.

"Учитывая то, что сейчас происходит в мире, пожалуй, вакцинация – это единственное, что может помочь в борьбе с пандемией. В моем окружении было несколько случаев, которые меня убедили окончательно, что вакцинация позволяет либо вообще не заболеть, либо перенести болезнь гораздо легче. Мир прогрессирует, поэтому мы должны довериться и вакцинироваться, если хотим, чтобы наши близкие и родные были здоровыми", - отметил Пятов.

По его словам, команде клуба "Шахтер", с оглядкой на ковидные ограничения, до сих пор очень тяжело ездить на игры за границу.

"Мы вынуждены каждые 3-4 дня сдавать тесты. От нас этого требуют УЕФА, ФИФА, также местные власти. Поскольку мы, спортсмены, постоянно участвуем в играх, а также многих других мероприятиях, постоянные тестирования уже понемногу надоедают", - добавил Пятов.

Он подчеркнул, что, если сто процентов сборной и персонала будут полностью вакцинированы, тесты сдавать будет не нужно. По его словам, это важный аргумент и большая дополнительная мотивация для получения прививки.

Опорный полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко, в свою очередь, сказал, что, по его мнению, каждый человек должен самостоятельно принимать решение о вакцинации.

"Я решил вакцинироваться. Сейчас могу сказать со стопроцентной ответственностью, что это совсем не страшно и не больно", - подчеркнул он.

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин добавил, что решил вакцинироваться, потому что доверяет врачам в медицинском штабе, которые посоветовали это сделать.

"Я доверяю нашему медицинскому штабу. В нем нам порекомендовали вакцинироваться, поэтому я уверен, что все будет хорошо. Сейчас, после вакцинации, я чувствую себя очень хорошо. Сама процедура заняла по времени около пяти секунд", - сказал Трубин.

Во время автограф-сессии и фотосъемки сотрудников компании с украинскими футболистами внимание к себе привлекла самая активная и самая ярая фанатка футбольной команды "Шахтер" - менеджер в компании "Метинвест" Ольга Горидовець.

Она активно фотографировалась и брала автографы у всех игроков футбольной команды и единственная принесла с собой собственноручно сшитый флаг сборной, с которым, по ее словам, посещает каждую игру "Шахтера". Но она еще не вакцинировалась.

"Я очень осторожно относилась все это время к вакцинации. Многие мои коллеги уже вакцинировались, кое-кто ждет свою очередь, а я еще даже не записалась. Такое скептическое отношение у меня было до сегодняшнего дня. Дело в том, что я страстная поклонница футбольной команды "Шахтер" и еще с самого детства ездила на матчи с их участием. Сейчас также стараюсь не пропускать ни одного матча, даже если он происходит за границей", - отметила Горидовец.

"Когда я узнала, что к нам приедут футболисты команды "Шахтер", я была на седьмом небе от счастья. Это такая прекрасная возможность увидеть кумиров, получить автограф и поблагодарить за замечательные результаты в сыгранных матчах", - добавила она.

По словам Горидовец, любимая команда вдохновила ее пересмотреть отношение к вакцинации. Игроки команды "Шахтер" на своем примере показали, что это безопасно и совсем не страшно.

"Я для себя только что приняла решение, что сегодня обязательно запишусь в очередь на вакцинацию", - пообещала активная поклонница футбольной команды.

Сегодняшний пример прививки украинской футбольной команды при поддержке компании "Метинвест" лишний раз доказывает, что для ускорения вакцинации населения необходимо слаженное сотрудничество власти и социально ответственного бизнеса.

В свою очередь, футболисты на собственном примере доказали, что чрезвычайно важно публичным лицам, звездам и лидерам мнений публично вакцинироваться, тем самым вдохновляя других. Именно такая популяризация позволяет убедить население, что вакцинация – это вовсе не страшно, не больно, быстро и важно для здоровья – своего и окружающих.

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Автор: Григорий Бондарь