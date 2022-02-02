Жизни больных коронавирусом пациентов зависят не только от усилий медиков, но и от наличия кислорода. И в последнем металлургические комбинаты регулярно приходят на помощь.

Меткомбинат имени Ильича в январе 2022 года бесплатно передал больницам Мариуполя и Покровска более 89 тонн жидкого и почти 10 тысяч кубометров газообразного кислорода.

Большая часть этого жизненно необходимого кислорода распределена между отделениями, оказывающими помощь коронавирусным больным, сообщили в пресс-службе компании "Метинвест".

Так, бесплатную кислородную помощь получили больницы Мариуполя №1, №4, №9 и больница скорой медицинской помощи города, также жидкий кислород меткомбинат Ильича передал в Покровскую клиническую инфекционную больницу.

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Ранее меткомбинаты "Метинвеста" бесплатно провели кислородопроводы в городских больницах и подключили кислородные точки, а теперь регулярно заполнят их кислородом.

Отмечается, что при необходимости в Мариуполе могут развернуть более тысячи коек с точками прямого доступа к кислороду для COVID-пациентов.

Как отметила и. о. директора по персоналу и соцвопросам меткомбината имени Ильича Елена Кондалова, жизни больных коронавирусом пациентов зависят не только от усилий медиков, но и от наличия кислорода.

"Поэтому кислородный цех нашего предприятия продолжит обеспечивать медучреждения жизненно важным газом в требуемых объемах, пока в этом будет необходимость", - заявила Кондалова.

Отмечается, что в прошлом году мариупольские меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь" передали медикам 259 тысяч кубометров газообразного и 1865 тонн жидкого кислорода для спасения жизней пациентов.

Напомним, предприятия группы "Метинвест" поставляют кислород в 17 областей Украины.