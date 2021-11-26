Предприятия группы "Метинвест" расширили географию бесплатных поставок медицинского кислорода по регионам - 22 ноября его впервые поставили в Тернопольскую, Ривненскую и Волынскую области.
Таким образом, на сегодня предприятия компании отгружают кислород в 98 медучреждений 17 областей Украины. С начала ноября больницы получили более 2 тыс. тонн жидкого кислорода. Из них 339 тонн комбинат Ильича отгрузил лечебным учреждениям Донецкой и Николаевской областей. Еще 241 тонну "Азовсталь" передал для больниц Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областей.
Как рассказал директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Иван Голтвенко, меткомбинат в октябре приступил к отгрузке кислорода больницам для лечения COVID-больных.
Компания "Метинвест" выполняет договоренности с Минздравом - поставляет кислород по заявкам больниц.
"На выходных азовстальский кислород впервые передали центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска. Она пополнила наш перечень ежедневных поставок", - заявил Голтвенко.