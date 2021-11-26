Меткомбинаты "Азовсталь", имени Ильича, "Запорожсталь" и Днепровского коксохимического завода каждый день отгружают жизненно важный газ для лечения COVID-больных.

Предприятия группы "Метинвест" расширили географию бесплатных поставок медицинского кислорода по регионам - 22 ноября его впервые поставили в Тернопольскую, Ривненскую и Волынскую области.

Таким образом, на сегодня предприятия компании отгружают кислород в 98 медучреждений 17 областей Украины. С начала ноября больницы получили более 2 тыс. тонн жидкого кислорода. Из них 339 тонн комбинат Ильича отгрузил лечебным учреждениям Донецкой и Николаевской областей. Еще 241 тонну "Азовсталь" передал для больниц Донецкой, Киевской и Ивано-Франковской областей.

Как рассказал директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Иван Голтвенко, меткомбинат в октябре приступил к отгрузке кислорода больницам для лечения COVID-больных.

Компания "Метинвест" выполняет договоренности с Минздравом - поставляет кислород по заявкам больниц.

"На выходных азовстальский кислород впервые передали центральной городской клинической больнице Ивано-Франковска. Она пополнила наш перечень ежедневных поставок", - заявил Голтвенко.

Автор: Иван Бойко