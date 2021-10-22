Кислород предоставят предприятия группы "Запорожсталь", Днепровский коксохимический завод и "Азовсталь".

Группа компаний "Метинвест" поставит медицинским учреждениям Киева и Харьковской области 300 тонн кислорода для лечения больных коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в начале октября медики Харьковской области столкнулись с дефицитом кислорода: основной поставщик начал ремонт оборудования, в результате чего объемы поставок сократились с 40 до 20 тонн в сутки. В связи с этим и.о. председателя Харьковской ОГА Александр Скакун обратился к руководству "Метинвеста" с просьбой помочь с поставками кислорода медицинским учреждениям региона.

В свою очередь в "Метинвесте" оперативно разработали график поставок кислорода, согласно которому больницы Харьковской области получат 240 тонн кислорода с 18 по 28 октября . Первые 80 тонн кислорода уже поступили в областные больницы. Кислород для медиков Харьковщины предоставят предприятия группы "Запорожсталь", Днепровский коксохимический завод и "Азовсталь". В частности, Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17 и Харьковскому областному клиническому специализированному диспансеру радиационной защиты населения будет направлено по 60 тонн кислорода, а Харьковскому областному госпиталю ветеранов войны, Харьковской областной клинической инфекционной больнице и Купянскому территориальному медицинскому объединению – по 40 тонн.

"К сожалению, у Харьковщины сегодня один из самых больших процентов потребности кислорода в Украине. Благодаря сотрудничеству с предприятиями группы "Метинвест" больницы области, вовлеченные в борьбу с COVID-19, теперь обеспечены кислородом в полном объеме", – констатировал о и. председателя Харьковской ОГА Александр Скакун.

Кроме того, до конца октября 60 тонн кислорода от "Азовстали" поступят Киевской городской клинической больницы №6, которая также испытывает нехватку кислорода для лечения больных с коронавирусом.

"У нас начались перебои с поставками необходимого объема кислорода: больница потребляет 5 тонн кислорода в сутки. Поэтому я обратился в "Метинвест", чтобы компания помогла с этим вопросом. "Метинвест" откликнулся и дает нам возможность заправить кислород в течение четырех недель. Мы очень благодарны компании. Таким образом мы сможем спасти как минимум 350 человек с коронавирусом, которые проходят лечение в нашей больнице", – отметил главный врач Киевской городской клинической больницы №6 Вадим Крыжевский.

При этом в октябре предприятия "Метинвеста" уже поставили в столичные больницы 120 тонн жидкого кислорода. В частности, помощь получили Киевская городская клиническая больница №6, Киевская городская клиническая больница №1 и Киевская областная клиническая больница.

"С начала октября мы снова наблюдаем всплеск заболеваемости коронавирусом по всей стране, поэтому сейчас скорость реакции на потребности медиков – наш главный союзник в борьбе с пандемией. Не менее важно, чтобы и местные власти постоянно отслеживали ситуацию и принимали быстрые решения, как и произошло в нашем случае. Мы надеемся, что быстрая реакция властей, а также готовность бизнеса всеми силами помогать медикам позволит остановить распространение коронавируса и сохранить жизни и здоровье украинцев", – отметилгенеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Напомним, с 2020 года по сентябрь 2021 года предприятия группы "Метинвест" бесплатно передали более 2 тысяч тонн жидкого и почти 409 тысяч куб. м газообразного кислорода медикам Запорожья, Мариуполя, Киева, Харькова, Днепропетровской, Житомирской и Хмельницкой областей. Кроме того, "Метинвест" ведет строительство кислородной инфраструктуры в больницах городов, где работают предприятия группы: Мариуполе, Запорожье, Авдеевке, Покровске и Кривом Роге. Всего в прошлом году "Метинвест" направил на борьбу с коронавирусом около 6 млн долларов.

Автор: Григорий Бондарь