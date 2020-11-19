На минувшей неделе власти города решили не выполнять решение Кабмина о введении карантина на выходные.

В Ивано-Франковске в субботу и воскресенье будет действовать карантин выходного дня.

Об этом в эфире радио "Западный полюс" заявил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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«В субботу и воскресенье, к сожалению, будет карантин выходного дня. Правительство не учитывает решения местных органов власти, трактует их по-своему. По моему убеждению, этот карантин выходного дня ничего не дает, ведь говорить о серьезных последствиях нельзя, потому что пять дней мы работаем в обычном режиме, а два дня не работаем... Таким образом можно прервать цепь передачи инфекции», - сказал мэр.

По его мнению, правительство пошло на такой шаг для того, чтобы показать, что оно что-то делает.

«Сегодня бизнес правильно ставит вопрос, как компенсировать все потери субботы и воскресенья. Особенно субботы, потому что для тех, кто продает одежду, это самый прибыльный день. А сейчас на выходных магазины закрыты и другие заведения тоже. Они несут большие потери, потому что предпринимателям это никто не компенсирует», - отметил Марцинкив.

Карантин выходного дня в Украине и демарш мэров

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введение в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди собственников и работников «запрещенного» на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

17 ноября Верховная Рада не поддержала проект постановления о рекомендациях правительства смягчить карантинные ограничения, введенные в выходные дни.

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Автор: Светлана Макринская