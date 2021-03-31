По его данным, одна доза стоит примерно 800-1000 грн.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив утверждает, что в частных клиниках города начали делать прививки от COVID-19. Он где-то об этом услышал.

Об этом Марцинкив заявил 31 марта в эфире "4 канала".

Читайте такжеВ Украине второй человек получил две дозы вакцины от COVID-19, всего привито более 200 тысяч"В частных клиниках уже вакцинируют за деньги. То есть в частных клиниках Ивано-Франковска вакцина появилась. Не понимаю, как в государстве не появляется... У нас говорят, что Pfizer есть", – сказал мэр города.

Ведущая уточнила: "Pfizer есть в Ивано-Франковске в частных клиниках уже?"

"У нас народ такой очень предприимчивый", – ответил Марцинкив.

Ведущая спросила мэра Ивано-Франковска, сколько же стоит доза.

"По-моему, 800 или 1000 грн, что-то такое. Я не буду по деньгам утверждать, знаю такие факты есть", – заявил он и предположил, что это могут быть не единичные случаи, а "такая услуга" в частных клиниках по Украине.

Вакцинация в Украине: что известно

Минздрав для применения в Украине зарегистрировал вакцины американской компании Pfizer, Covishield от Oxford / AstraZeneca и CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

25 марта в Украину прибыла первая партия вакцин китайского производства CoronaVac в объеме 215 тыс. доз. Вакцина должна пройти лабораторный контроль, который продлится 10 дней, после этого ее направят в госпредприятие "Медицинские закупки", которое доставит ее в регионы.

Также в Минздраве заявляли, что к концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина получит 570 тыс. доз вакцины AstraZeneca, а к концу мая - еще 1,1-1,2 млн доз вакцины производства этой же компании. Кроме того, Украина получит еще и вакцины производства компании Pfizer.

Кроме того, ожидается поставка законтрактованной вакцины американской компании Novavax объемом 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Украина подписала предварительные соглашения о поставках вакцин против коронавируса с шестью мировыми производителями.

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Автор: Ольга Робейко