Вакцинацию Johnson&Johnson могут воспринимать как негласную поддержку абортов, отметила экс-спикер Зеленского.

Бывший пресс-секретарь президента Владимира Зеленского, журналистка и кандидат филологических наук Юлия Мендель задалась вопросом, поддерживает ли Бог вакцинацию от коронавируса COVID-19.

Журналистка написала в блоге на "Сегодня", что иерархи православной церкви Грузии еще до изобретения вакцины назвали вакцинацию "порабощением" людей и "происками дьявола".

В материале отмечается, что в США епископы католической церкви порекомендовали верующим не прививаться однодозной вакциной Johnson&Johnson по этическим причинам.

Стоит отметить, что во время создания этой вакцины использовали абортированные эмбрионы, и вакцинацию препаратом могут воспринимать как молчаливую поддержку абортов.

Читайте такжеВрач указал на новый фейк относительно вакцинации от коронавирусаМендель добавили, что мусульман больше волнует религиозное разрешение на использование вакцин от коронавируса – халяльность. Для них важно, чтобы во время изготовления препаратов строго соблюдали религиозные традиции, в частности, во время забоя птицы или скота необходимо спускать их кровь.

Напомним, в марте прошлого года началась пандемия COVID-19. Позже ряд производителей создали вакцины от коронавируса.

Вакцинация от COVID-19 в Украине началась в конце февраля. По состоянию на 7 ноября в нашей стране полностью вакцинированы – получили две дозы препаратов, 7 938 053 человека.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Присяжнюк