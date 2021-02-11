Государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» назвало «ложным и манипулятивным» заявление заместителя министра здравоохранения Украины Светланы Шаталовой о срыве по вине госпредприятия закупки лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 949, 7 млн грн в 2020 году.
Читайте такжеМинздрав: "Медзакупки" в 2020 году сорвал закупку лекарственных средств почти на миллиард гривенОб этом говорится в сообщении госпредприятия в Facebook.
«Что касается собственно заявлений руководства Минздрава. Заявление о провале закупок по причинам, связанным с ГП МЗУ, является необоснованным, ложным и манипулятивным», - говорится в сообщении.
Отм ечается, что в процессе закупок работа ГП МЗУ - одно из звеньев процесса. Принятие номенклатуры, формирование потребности, утверждение бюджетных показателей и их доказывание, согласование технических заданий и значительных хозяйственных обязательств - прямая ответственность Минздрава Украины.
«Промедление, непонимание процессов, саботаж, попытки выполнять несвойственные функции, неумение работать с данными и отчетностью, к сожалению, стали неотъемлемой характеристикой работы Министерства в сфере закупок в прошлом году», - заявили в госпредприятии.
Отмечается, что необходимые документы, позволявшие начать закупки в 2020 году, Минздрав предоставил со значительной задержкой.
«По 13-ти направлениям мы получили их только 4 июня, а по АРВ терапии (для пациентов с ВИЧ/СПИД) - 2 сентября», - заявили в МЗУ.
Также в госпредприятии напоминают, что закупки в прошлом году должны были начаться еще в марте.
«В июне правительство приняло постановление №478, согласно которому ГП МЗУ должно было согласовывать с Минздравом все технические, качественные и другие характеристики товаров к закупке. Это постановление задержало объявление тендеров в среднем на месяц, а по некоторым позициям - дольше. С мая 2020 года мы в рабочем порядке и публично, официально и неформально предупреждали Министерство о рисках в закупках. Однако Минздрав проигнорировал эти предупреждения и теперь ищет виновных», - заявили в МЗУ.
Также в «Медзакупках» отметили, что в 2020 году госпредприятием достигнут показатель в 80% выполненных и рекордно эффективных закупок с общей экономией по всем закупкам в 2,95 млрд грн средств налогоплательщиков. В том числе удалось сэкономить 148, 7 млн грн на закупках быстрых и снизить стоимость компьютерных томографов на 163,1 млн грн от начальной цены, с которой поставщики вышли на тендеры.
«... упомянутые Министерством разрешения на дозакупку 110 единиц быстрых (дополнительно к уже закупленным 419), мы получили 28 декабря 2020 года, без соответствующих изменений в паспорта бюджетных программ и собранной необходимости. Эти документы были необходимы для проведения дополнительной закупки. Министерство просто должно было выполнить свою прямую функцию - внести изменения в финансовые документы и доказать необходимость способом, определенным законодательством. Мы также прилагаем хронологию событий», - говорится в заявлении.
В МЗУ также напомнили, что до сих пор ожидают от Министерства здравоохранения документы, позволяющие начать закупки-2021.
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