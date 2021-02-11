Министерство признало работу государственного предприятия «Медицинские закупки» за прошлый год неэффективной.

Заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова утверждает, что госпредприятие «Медицинские закупки Украины» в 2020 году сорвало закупки лекарственных средств и медицинских изделий на сумму 949,7 млн грн.

Читайте такжеМинздрав намерен в ближайшее время сменить компанию для закупки вакцины от COVID-19Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на брифинге.

«С начала года Министерство здравоохранения фактически круглосуточно работало над решением серьезной проблемы, которая возникла в результате многочисленных срывов закупок, которые допустило государственное предприятие «Медицинские закупки Украины», - сказала она.

По словам Шаталова, в Минздраве нашли все необходимые решения, как компенсировать по меньшей мере основные направления по дефициту лекарственных средств и медицинских изделий.

«Считаем, что ответственен за колоссальные потери почти в миллиард гривен руководитель ГП «Медицинские закупки» Арсен Жумадилов», - заявила заместитель министра.

Она подчеркнула, что в целом Минздрав признал работу государственного предприятия «Медицинские закупки» в 2020 году неэффективной.

«В конце 2020 оказалось, что упомянутое предприятие сорвало закупок на сумму 949,7 млн грн из доведенных до них 5 млрд 982 млн грн. Из доведенных 483 позиций 108 были не закуплены и сорваны. Указанная сумма как невыполненная в пределах бюджетного года вернулась в общий фонд государственного бюджета», - подчеркнула Шаталова.

Она отметила, что не выполнены закупки по очень важным направлениям, где лечение должно быть непрерывным - это детская и взрослая онкология, сердечно-сосудистые заболевания.

В то же время, уверяет заместитель министра, Минздраву удалось найти необходимые решения, как обеспечить украинцев необходимыми лекарствами - необходимые средства будут привлечены со счетов международных закупочных организаций, оставшихся в результате сбережений за бюджетами предыдущих лет.

Скандал вокруг работы ГП "Медзакупки"

5 января 2021 года гендиректор ГП «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов заявил о блокировании работы предприятия из-за неутверждения Министерством здравоохранения временного плана использования бюджетных средств на 2021, что не позволяет финансировать операционную деятельность ГП.

По его словам, из-за отсутствия финансирования госпредприятие не может принимать и развозить товары, в частности лекарства и медизделия, закупленные по госпрограммам, а также средства индивидуальной защиты и товары, закупленные для противодействия COVID-19, в частности защитные костюмы и халаты, медицинские маски, экспресс тесты на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 и лекарственные средства.

В мае 2020 года Жумадилов заявлял, что "Медзакупки" не будет осуществлять закупки по поручению Министерства здравоохранения, если в этих поручениях до проведения торгов будет указан победитель.

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Автор: Константин Гончаров