Медицинские закупки 2021 года начнутся своевременно, отметили в Минздраве.

Министерство здравоохранения сформировало перечень лекарственных средств и медицинских изделий для закупок на 2021 год, в который вошли более 1,1 тыс. наименований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова.

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«Министерство здравоохранения уже завершило формирование номенклатур лекарственных средств и медицинских изделий для закупок на 2021 год. Всего в перечне 1 тыс. 117 международных названий. Сегодня мы уже согласовали, завизировали полностью все документы в Министерстве здравоохранения, и ожидаем соответствующий приказ. Поэтому проект постановления правительства безотлагательно будет направлен на согласование центральным органам власти и утверждение Кабинетом министров», - сказала Шаталова.

Она выразила уверенность, что медицинские закупки 2021 года начнутся вовремя.

Шаталова напомнила, что в прошлом году постановление о закупках 2020 года, в соответствии с представлением Министерства здравоохранения, было утверждено 6 мая. По ее словам, на сегодняшний день уже собрана потребность в 17 направлениях нозологии из 30, еще по 13 направлениям работа с регионами продолжается и будет завершена в ближайшее время. «Мы собираем потребность от региональных больниц и, соответственно, ее варифицируем, централизуем и утверждаем в нужном количестве для закупок», - отметила замминистра.

Медицинские закупки: что известно

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Автор: Инна Андалицкая