Перед учебным годом дети проходят медосмотр у нескольких врачей.

Ежегодно перед началом учебного года будущие первоклассники должны пройти обязательный профосмотр. Медицинская комиссия проверяет состояние ребенка и выдает справку в школу. Более младшие дети также проходят обязательных врачей перед поступлением в детский сад.

Решение о формате предоставления справок и сроки подачи устанавливаются самой школой. Как правило, от родителей требуют справку о прохождении медицинского профилактического просмотра и карту прививок.

Каких врачей нужно пройти перед школой

Согласно закону Украины, осмотры школьников проводятся только по согласию родителей или опекунов ребенка. До 14 лет они обязаны присутствовать при осмотре.

Для получения справки нужно пройти следующих врачей:

педиатр определяет группу ребенка для занятий на физкультуре;

определяет группу ребенка для занятий на физкультуре; оториноларинголог осматривает полость носа, носоглотку и уши, миндалины;

офтальмолог проверяет остроту зрения;

хирург проверяет наружные половые органы у мальчиков, а также наличие паховой грыжи, сколиоза, плоскостопия у детей обоих полов;

невропатолог оценивает состояние зрительного аппарата и функции черепно-мозговых нервов.

Дети, которые состоят на учете узкопрофильных специалистов, дополнительно проходят осмотр у них. Для справки также нужно сдать анализ крови и мочи.

С 14 лет для медосмотра дополнительно нужно обследоваться у гинеколога (для девочек) или уролога-андролога (для мальчиков).

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Автор: Екатерина Пулатова