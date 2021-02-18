В настоящее время Минздрав продолжает работу по реорганизации высших медицинских учебных заведений и созданию в медуниверситетах университетских клиник.

В Министерстве здравоохранения рассказали об изменениях, которые внедряются в рамках реформирования медицинского образования.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, при каких условиях выпускники медуниверситетов могут проходить интернатуру в частных больницахКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Минздрав продолжает работу по реформированию медицинского образования... В частности, одним из важных направлений является создание в наших медицинских университетах университетских клиник - это дает возможность существенно улучшать качество подготовки студентов, предоставить возможность осваивать еще со студенчества практические навыки", - пояснила она.

По словам Микичак, 11 февраля Минздрав передал в распоряжение Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Республиканскую клиническую больницу Минздрава, где будут размещены 12 клинических кафедр.

Кроме того, министр уже издал приказ о реорганизации Нацакадемии последипломного образования им. П.Л. Шупика в Национальный университет здравоохранения.

"Этот университет также расширит свои полномочия и свои возможности в обучении как на додипломном уровне, так и на последипломном", - отметила замминистра.

Она сообщила, что во исполнение распоряжения Кабмина о реорганизации Харьковской национальной медицинской академии и Харьковского национального медицинского университета и их объединения в одно высшее учебное медицинское заведение Минздрав разрабатывает соответствующую дорожную карту.

"Чтобы процесс состоялся исключительно в интересах студентов, врачей и научно-педагогических работников, чтобы в результате объединения мы получили высококонкурентное и действенное высшее учебное медицинское заведение", - отметила Микичак.

Также, по ее словам, в настоящее время идет публичное обсуждение приказа Минздрава о новом порядке интернатуры, в рамках которого свои предложения уже прислали 11 высших учебных заведений.

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Автор: Антонина Доломанжи