Группа компаний "Метинвест" бесплатно доставляет медицинский кислород в почти два десятка регионов Украины, в том числе и в столицу.

Медики поблагодарили украинские металлургические предприятия группы компаний "Метинвест" за бесперебойные поставки кислорода для лечения больных коронавирусом осенью 2021 года во время очередной волны заболеваемости.

Как говорится в сюжете "5 канала", как и во время предыдущих всплесков болезни, помогать медикам спасать жизни украинцев снова взялись волонтеры и бизнес. В частности, группа "Метинвест" бесплатно доставляет медицинский кислород в почти два десятка регионов, в том числе и столицу.

Так, жизненно необходимый газ сейчас круглосуточно производят и отгружают четыре предприятия "Метинвест" – ММК им. Ильича, "Азовсталь", Днепровский коксохим и "Запорожсталь". Предприятия "Метинвеста" – одни из первых начали доставлять кислород в медицинские учреждения, говорится в сюжете.

"Почти 100% пациентов, которых мы госпитализируем, кислородозависимые. В среднем больница потребляет от 4 до 6 тонн кислорода в сутки. Насчет кислорода, слава богу, до сих пор мы были обеспечены, перебоев с поставкой или организацией его обеспечения не было. Это очень важно, это здорово, всем очень спасибо, кто участвует в обеспечении больниц, предприятий кислородом", – отметил директор Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько.

Отмечается, что в настоящее время "Метинвест" – один из крупнейших поставщиков кислорода в больнице. С октября, когда Украина столкнулась с его дефицитом, компания по просьбе Минздрава существенно нарастила отгрузки – и в этом году предприятия компании безвозмездно передали почти 6 тыс. тонн жидкого и более 182 тыс. кубометров газообразного "спасения" более чем в сотню больниц 17-ти областей страны.

Автор: Григорий Бондарь