Вопрос легализации медицинского каннабиса планируют урегулировать нормативными актами правительства.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о предстоящих решениях по применению в Украине медицинского каннабиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга, отвечая на вопрос о реализации результатов опроса президента и соответствующих законодательных инициатив.

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Арахамия отметил, что решение по применению медицинского каннабиса уже "почти готово".

"Вы же понимаете, что такое медицинский каннабис. Мы не говорим о выращивании в Украине и так далее. И мы решили, что можем без законопроекта, а актами Кабмина, фактически, решить этот вопрос. Так называемый "красный рецепт" - это все опиаты, они идут по "красным рецептам". Добавить просто в этот список все лекарства, в которых нуждаются онкобольные и другие", - сказал он.

По словам Арахамии, предлагается расширить список этих препаратов, и протестировать такой механизм помощи больным в течение 3-4 месяцев.

"Я считаю, что это не будет вызывать никаких проблем... Тогда уже можем рассматривать непосредственно в парламенте вопрос локализации - то есть, производства этих лекарств на территории Украины. А пока можно использовать импортные препараты", - пояснил Арахамия.

В свою очередь председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко отметил, что в парламенте зарегистрирован законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 человек.

"Он готов к голосованию, насколько я знаю. Здесь вопрос просто повестки дня, будем ли мы готовы. Там надо 300 голосов. Будет ли поддержка других фракций, будет ли мобилизация нашей фракции", - добавил он.

Всеукраинский опрос и медицинский каннабис

25 октября в Украине состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводился общенациональный опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Каждому украинцу предлагали ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли гражданин легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелобольных; нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

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Автор: Татьяна Поляковская