В Программе медицинских гарантий предусмотрено 35 пакетов медуслуг.

В Министерстве здравоохранения обнародовали перечень бесплатных услуг в рамках медицинских гарантий-2021.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали детали о новом пакете ведения беременности и родовКак сообщили в пресс-службе ведомства, бюджет программы медицинских гарантий на 2021 год составляет 123,5 млрд грн.

«Сегодня - 1 апреля 2021 года - стартовала новая Программа медицинских гарантий. В 2021 году Программу расширили и детализировали. Для пациентов такое расширение означает удобный и понятный маршрут по этим услугам», - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что в программе медицинских гарантий предусмотрено 35 пакетов медицинских услуг. Один из новых пакетов - это «Сопровождение пациентов с туберкулезом на первичном звене». На этот пакет свои предложения подали 532 учреждения. Согласно стратегии развития противотуберкулезной службы, в 2021 году к этой работе присоединится первичное звено. Не все семейные врачи будут работать с пациентами с туберкулезом. Такое решение будет добровольным.

Тариф составляет 775 грн в месяц. К тарифу устанавливаются корректирующие коэффициенты в соответствии с результатом лечения: коэффициент 2 - за месяц, в котором пациента вылечили, и 0,75 - за каждый месяц, в котором пациент продолжает лечение.

Также среди пакетов, которые выделили в 2021 году, - лечение пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями. Предложения на это направление подало 61 учреждение, среди которых 2 частных.

Эту медицинскую помощь выделили в отдельный пакет, потому что пациенты с диагнозами нуждаются в длительной и дорогостоящей медицинской помощи.

Тариф за лечение пациента с онкогематологическими или гематологическими заболеваниями составит 54 тыс. 493 грн. За лечение детей заведение будет получать втрое больше.

Отдельным пакетом, который отделили от амбулаторного, является ведение беременности в амбулаторных условиях. На этот пакет предложения подали 712 учреждений, 7 из них частные и 2 врача-ФОП.

Женщины смогут выбирать, у кого и где наблюдать неосложненную беременность - у своего семейного врача или у гинеколога в женской консультации. При этом место жительства или прописки не имеет значения.

Все, что нужно для того, чтобы наблюдать беременность, в пакете «Ведение беременности в амбулаторных условиях». То есть анализы, обследования, консультации и прочее будут бесплатными для беременной в учреждениях с договором на этот пакет.

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Автор: Леся Лещенко