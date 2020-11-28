По словам депутата, все карантинные мероприятия направлены на то, чтобы держать резерв в 20%.

В Украине сейчас загруженность медицинской системы в связи с коронавирусом COVID-19 составляет 80%. И все карантинные мероприятия направлены на то, чтобы держать резерв в 20%.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он подчеркнул, что главная задача - не допустить коллапса медицинской системы.

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"Премьер-министр сообщил, что в настоящее время все страны борются с одной вещью - как не допустить коллапса в медицинской системе. Мы сейчас условно находимся в стадии 80%, у нас еще есть 20% резерв. И все карантины выходного дня и локдауны призваны для того, чтобы держать какой-то резерв, чтобы не захлебнуться. Проблема в том, что медики говорят, что для того, чтобы полный локдаун сработал, то нужно минимум 15 дней, а желательно - три недели. И здесь надо лавировать между ударом по экономике и сохранением жизней людей", - сказал Арахамия.

Карантин выходного дня в Украине

11 ноября Кабмин принял решение о введение карантина выходного дня с 14 ноября.

Правительство отказалось от адаптивного карантина и установило общегосударственный карантин с ограничениями, которые действовали в предыдущем варианте карантина на территориях с оранжевым уровнем эпидопасности, для всех территорий.

17 ноября Рада провалила голосование за рекомендацию Кабмина отменить карантин выходного дня.

25 ноября в Кабмине допустили введение тотального карантина на новогодние праздники.

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Автор: Андрей Василюк