Президент анонсировал в ближайшее время презентацию шагов по реформированию системы здравоохранения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что медицинская реформа в Украине нужна, но она только началась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

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«Я считаю, что медицинская реформа Украине нужна. Я считаю, что она не сделана, потому что это хаотические шаги: давайте закрывать все заведения, лишние, не тратить на это деньги, а затем вся страна бежит и не знает, где брать больницы, куда привозить людей, больных COVID-19. Это большая ошибка. Это говорит о том, что в этой реформе никакой стратегии не было. Я так считаю», - отметил Зеленский.

По убеждению главы государства, реформа здравоохранения в Украине только началась.

«К ней нужно относиться по-другому, все нужно делать с запасом. И для врачей - нормальную заработную плату и нормальные условия, и для пациентов - нормальные условия, скорость и инфраструктуру. Мало построить прекрасную больницу - вопрос, как доехать туда ... в начале COVID-19 мы увидели, что маршрутизация в Украине не работае », - добавил он.

«Мне кажется, что нужна серьезная реформа, все шаги продуманные, их надо показать, прокоммуницировать с обществом, и на это все нужны большие деньги. Мы приближаемся к этому, еще надо немного времени, и мы покажем всю эту реформу, мы будем делать. Понятно, что будут защищены люди и врачи», - резюмировал Зеленский.

Медицинская реформа в Украине

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Автор: Константин Гончаров