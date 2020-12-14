Президент отметил, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного \ фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский призвал ускорить достройку приемных отделений экстренной медицинской помощи.

Читайте такжеВ СНБО рассказали, что нужно для "правильной вакцинации" от коронавирусаКак сообщила пресс-служба  Офиса президента, об этом он заявил на традиционном селекторном совещании по COVID-19.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев сообщил на совещании, что уже готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи, которые строят по инициативе президента. К концу текущего года там будут принимать современное оборудование.

Президент отметил, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. "Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно", - подчеркнул Зеленский.

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Автор: Константин Гончаров