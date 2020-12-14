Министр развития громад и территорий сообщил президенту, что из 210 обещанных приемных отделений "экстренки" уже готова половина.

Президент Владимир Зеленский призвал ускорить достройку приемных отделений экстренной медицинской помощи.

Читайте такжеВ СНБО рассказали, что нужно для "правильной вакцинации" от коронавирусаКак сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом он заявил на традиционном селекторном совещании по COVID-19.

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышев сообщил на совещании, что уже готова половина из 210 обещанных приемных отделений экстренной медицинской помощи, которые строят по инициативе президента. К концу текущего года там будут принимать современное оборудование.

Президент отметил, что из-за эпидемии строительство началось значительно позже запланированного и вторая половина отделений уже имеет завершенную проектную документацию. "Но считаю, что надо ускориться, насколько это возможно", - подчеркнул Зеленский.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров