Процесс получения разрешения на производство лекарственных препаратов длился около двух месяцев.

Второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) получил лицензию на производство лекарственных препаратов.

Как сообщили УНИАН на ОПЗ, 26 ноября Государственная служба Украины по лекарственным препаратам и контролю за наркотиками приняла решение о выдаче заводу разрешения на хозяйственную деятельность по производству лекарственных препаратов.

Также, как сообщила в социальных сетях известный волонтер Екатерина Ножевникова, речь идет о разрешении на производство медицинского кислорода, процесс получения которого длился около двух месяцев.

«Теперь у нас в области есть свой собственный производитель кислорода! Это был долгий и тяжкий путь почти в два месяца. Но цель достигнута. Спасибо всем, кто причастен был к этому процессу», - написала она.

В начале октября руководство Одесской ОГА заявило, что хочет привлечь Одесский припортовый завод для обеспечения больниц кислородом, для нужд пациентов с COVID-19.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

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Автор: Лариса Козовая