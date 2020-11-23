Еще одним важным способом защиты является социальная дистанция.

Медицинские маски могут защитить от заражения коронавирусом даже при контакте с человеком, который болеет COVID-19. Если оба находятся в надетых масках, вероятность заражения составляет 3-5%.

Об этом рассказала экс-заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская, пишет "Апостроф".

Она пояснила, что, помимо маски, нужно соблюдать социальную дистанцию.

Читайте также"Опасно для людей": врач рассказал о российской "вакцине" от коронавируса

"Если оба человека будут в масках, и будет между ними достаточная дистанция - от 1 до 1,5 метра - то даже если один из них инфицирован, вероятность того, что инфицируется второй, достигает 3-5%. То есть, она очень низкая. Если люди будут без маски, то статистика дает от 40 до 60% того, что человек инфицируется, если будет расстояние. Но если они будут рядом, то человек стопроцентно заболеет. Поэтому если люди будут носить маски и соблюдать дистанцию, то даже если будет общение с больным, вероятность заболеть очень и очень низкая", - пояснила медик.

Коронавирус: важно знать каждому

На свежем воздухе шанс заболеть значительно меньше, однако это не касается пребывания в толпе, отмечает эксперт.

"Я считаю, что на улице, когда есть дистанция, даже без маски вы можете не заразиться, потому что есть свежий воздух. Поэтому и говорят, что надо проветривать помещение, давать свежий воздух. Даже когда начали говорить, что будут штрафовать без маски везде, потом это исправили. Если люди гуляют по парку не в толпе, то они могут не надевать маску", - добавила Лисневская.

Родителям экс-министр советует уберечь детей от пребывания в толпе, однако не ограничивать пребывание на свежем воздухе.

Читайте такжеЧто делать пациентам, переболевшим коронавирусом: врач дала важные советы

"Сейчас у нас в школах допускается, что дети младшей школы могут не носить маску. Советуют их в коридоре носить. Конечно, на маленьких детей это распространяться не будет. Маленького ребенка не так легко заставить надеть маску, он может ее стягивать, как бы родители ни старались. Но есть еще один момент, о котором стоит сказать. Необходимость ребенка находиться в толпе и людном месте - минимальна. Надо избегать присутствие ребенка в возможных местах заражения. Парки, улицы - да, детям надо гулять. Однако ходить детям в торговые центры или в какую - то другую толпу не является необходимым", - пояснила медик.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зафиксировано 10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID - 19, умерли-124 человека. За все время пандемии в Украине заболели – 635689 лиц; выздоровели – 291060 лиц; летальных случаев – 11075; проведено ПЦР-тестирований – 4243600.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован