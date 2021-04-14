В целом эксперты положительно оценивают результаты первого года действия новой системы предоставления помощи пациентам с инсультом, однако отмечают нехватку медицинского персонала и наличия у него опыта современной помощи при инсульте.

Маршрутизация пациентов с острым мозговым инсультом на сегодняшний день работает «не идеально».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил руководитель экспертной группы по вопросам развития экстренной помощи Директората медицинского обеспечения Минздрава Александр Данилюк.

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По словам куратора инсультного направления Винницкого областного центра экстренной медицинской помощи, президента ОО «Украинское общество инсультной медицины» Сергея Московко, в прошлом году НСЗУ заключила контракты на предоставление помощи при инсульте со 192 учреждениями здравоохранения.

«К сожалению, в первый год работы системы финансовая сторона стала ведущим мотивом учреждений - было законтрактовано 192 учреждения, у большинства из которых не было опыта современной организации помощи при инсульте», - пояснил он.

Московко подчеркнул, что в общей сложности медицинское сообщество расценивает результаты первого года действия программы в целом как положительные, ведь было привлечено внимание врачей, общества и власти к проблеме предоставления помощи при инсульте и начато реформирование системы.

«Получили ли пациенты лучшую помощь? В целом, не думаю. Но в конце года уже начало ощущаться улучшение логистики службы экстренной медицинской помощи, улучшение маршрутов пациента, доставка их в больницу - это ключевой момент... Потому что время - это жизнь, а квалифицированная помощь здесь является критическим моментом», - подчеркнул медик.

Он также добавил, что количество медицинского персонала и уровень квалификации специалистов пока «далек от идеального».

В свою очередь Данилюк рассказал, что маршрутизация пациентов «еще работает не идеально» из-за человеческого фактора, ведь пока работники «скорой» и диспетчерских центров привыкают к новым маршрутам и не всегда правильно их выполняют.

По его словам, с 1 июня будет действовать повышенный тариф за правильную маршрутизацию пациентов при инсульте, поэтому в Минздраве надеются, что ситуация улучшится.

Как отметила директор департамента мониторинга НСЗУ Оксана Сухорукова, в прошлом году учреждениям за предоставление помощи при инсульте заплатили 1 млрд 360 млн грн, а запланированная на 2021 год сумма составляет 2 млрд 570 млн грн.

Она сообщила, что в этом году 259 медучреждений подали заявки на заключение договоров с НСЗУ для лечения инсульта, однако 34 из них не соответствуют условиям что касается медицинского персонала.

По данным НСЗУ, за счет того, что «скорые» доставляли больных сразу в специализированные учреждения, за 9 месяцев работы системы новых маршрутов пациентов в законтрактованных НСЗУ учреждениях смертность от инсультов снизилась на 6,2%.

Всего за это время в электронной системе здравоохранения содержатся данные о 81 тыс. инсультов, а 64 тыс. 822 пациента попали именно в профильные больницы.

Как уточнила первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, с этого года в тариф, который покрывает Программа медицинских гарантий, включили также расходы на закупку альтеплазы, которая необходима для оказания помощи при инсульте.

Благодаря этому учреждение здравоохранения может закупать этот препарат самостоятельно, а не ждать распределения государственных поставок в регионы.

Кроме того, она отметила, что в Кабмин уже подан проект постановления о включении альтеплазы в Национальный перечень лекарственных средств.

В свою очередь, директор Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрий Самофалов добавил, что в программе медицинских гарантий на 2021 также заложен тариф на реабилитацию пациентов с инсультом.

Как сообщал УНИАН, с апреля 2020 года предоставление медицинской помощи при остром мозговом инсульте входит в Программу медицинских гарантий и оплачивается Национальной службой здоровья Украины, то есть является бесплатным для пациентов.

По данным Минздрава, ежегодно в Украине происходит около 130 тысяч инсультов, инсульт остается основной причиной смертности и инвалидности в нашей стране.

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Автор: Антонина Доломанжи