Минздрав уже инициировал рассмотрение законопроекта, который предусматривает отмену уголовной ответственности за оказание первой медицинской помощи, которая может нанести вред пациенту.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко призывает народных депутатов обсудить законопроект о "добром самаритянине".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рабочего совещания, посвященного актуальным вопросам организации оказания экстренной медицинской помощи, которое проходит на базе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Ляшко отметил, что необходимо вынести этот законопроект на общественное обсуждение. Он не уточнял детали законопроекта. Но ранее Минздрав уже инициировал рассмотрение законопроекта, который предусматривает отмену уголовной ответственности за оказание первой медицинской помощи, которая может нанести вред пациенту, поскольку сейчас многие украинцы боятся помогать пострадавшим, чтобы не навредить им еще больше и не нести за это уголовную ответственность, поэтому пациенты умирают еще до приезда скорой помощи. За рубежом такие законы касаются и передозировки наркотиков, когда люди, которые обычно вместе принимают наркотики, боясь ответственности, не сообщают медикам об этой ситуации.

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Также Ляшко отметил необходимость парламента поддержать ряд законопроектов, которые, в частности касаются усиления ответственности граждан за препятствование в работе работника экстренной медицинской помощи – создание препятствий, угрозы или причинение вреда здоровью и жизни работников. По его словам, надо урегулировать вопрос также относительно сопровождения правоохранительными органами на потенциально опасные вызовы медиков.

Ляшко отметил необходимость принятия изменений в законодательство относительно аренды коммунального имущества для центров экстренной медицинской помощи, поскольку им иногда для получения этого имущества по завершении срока аренды приходится проходить "круги ада".

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Автор: Надя Пришляк