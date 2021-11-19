По его словам, на ближайшем заседании правительства должен быть принят порядок процедуры закупки.

Ожидается закупка от 130 до 190 кислородных станций для "ковидных" больниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в комментарии журналистам министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что на сегодня уже разработан порядок закупки таких кислородных станций и он согласован с Министерством финансов.

По его словам, этот документ передан на рассмотрение правительства и на ближайшем заседании должен быть принят.

"Предварительно мы ожидаем закупку на эти средства от 130 до 190 кислородных станций", - сказал Ляшко.

Читайте такжеНовая модель интернатуры и жилье: Ляшко рассказал о привлечении молодых врачей к работе

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Верховная Рада внесла изменения в бюджет на текущий год, которым предусмотрено выделение дополнительных 800 млн грн на проектирование и установку кислородных станций. 18 ноября Рада приняла закон, который позволяет во время карантина проводить по упрощенной процедуре закупки по работам и услугам, связанным с проектированием и установкой кислородных станций.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Надя Пришляк