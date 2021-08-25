По словам министра, сфер, в которых могут вводиться привилегии для вакцинированных украинцев, достаточно.

В Украине планируют ввести привилегии для украинцев, вакцинированных от коронавируса. Для этого собираются перенять опыт стран Европы и США, где такие привилегии уже работают.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга, комментируя ограничения, которые Минздрав может установить в случае нового локдауна.

"Минздрав говорит не о смягчении, будут вводиться карантинные ограничения, но для определенных сфер экономики будет разрешено работать даже в "красном" уровне эпидемиологической опасности... Например, кинотеатры смогут работать, если коллектив будет вакцинирован и люди, которые будут приходить в него, будут показывать COVID-сертификат", - сказал Ляшко.

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По словам министра, сфер, в которых могут вводиться привилегии для вакцинированных, есть достаточно, передает ТСН.

"Таких сфер много. Мы это видим во Франции, Германии. Рассматриваются различные варианты. Мы можем брать опыт стран ЕС и США ... посмотреть, что срабатывает, а что нет и выбрать оптимальный вариант", - отметил он.

Возможеный локдаун в Украине

В связи с ростом количества больных коронавирусом власть начинает говорить о карантине в Украине, как о чем-то неотвратимом. В то же время в случае нового локдауна анонсируются послабления для вакцинированных и запреты и ограничения для тех, кто еще не получил прививку от COVID-19.

Кто из невакцинированных от коронавируса, возможно, может попасть под ограничения

транспортники;

сотрудники предприятий общественного питания;

работники общественных и коммунальных структур.

Что могут позволить вакцинированным во время локдауна

Людям с сертификатами о вакцинации или с отрицательными ПЦР-тестами позволят посещать:

рестораны, кафе;

ТЦ;

учреждения культуры.

Как проверять, вакцинирован ли человек

Сейчас засвидетельствовать полный курс вакцинации от коронавируса в Украине можно двумя способами: получив письменное свидетельство от врача и загрузив электронный COVID-сертификат в "Дии". И последний пока только тестируется, проверка будет проходить с помощью QR-кода.

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Автор: Ирина Погорелая