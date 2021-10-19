В зоне риска люди, которые болеют диабетом, генерализованным атеросклерозом, а также пациенты с избыточным весом или те, которые курят.

Тромбозы как осложнения после коронавируса участились: только за эту неделю львовским хирургам пришлось трижды ампутировать конечности для спасения жизни пациентов.

Об этом говорится в сообщении КНП 8-я городская клиническая больница Львова в соцсети. "Все они попали в наше COVID-отделение из-за тяжелого течения болезни. Впоследствии добавились симптомы тромбоза", - отмечается в сообщении.

В сообщении говорится, что в зоне риска люди, которые болеют диабетом, генерализованным атеросклерозом, а также пациенты с избыточным весом или курильщики.

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"COVID-19 вызывает тромбирование мелких и более крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, поскольку вирус вызывает агрегацию мелких ячеек крови, которые приводят к микротромбированию. Бывали такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту тяжело дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях", - отметили в больнице.

Львовские специалисты подчеркнули, что коварство и в том, что тромбоз как осложнение, встречается не только в разгар болезни, но и после полного выздоровления. "Поэтому, важно, после выписки из больницы, быть на постоянном контроле у семейных терапевтов", - подытожили в больнице.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая