Заместитель министра здравоохранения, экс-глава департамента здравоохранения Львовской ОГА Ирина Микичак говорит, что Львовская область находится среди лидеров по качеству медицины в Украине.
Чиновник гордится, что медицина Львовщины по качеству есть среди лидеров в Украине. Об этом она заявила в онлайн-интервью, которое опубликовали на Facebook-странице Минздрава.
“На Львовщине, где я работала все эти годы, есть достаточно много успешных проектов, инициатив. В конце концов, теперь, имея возможность сравнить медицину в разных областях Украины, я осознаю и горда, что медицина Львовщины все-таки среди лидеров в стране”, - подытожила она.
Напомним, с апреля 2017 года по декабрь 2019 года Ирина Микичак была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации, почти год она работает в Министерстве здравоохранения.
Ирина Микичак отметила, что сейчас в обществе большой уровень недоверия к Минздраву и власти в целом. По ее словам, “много лет идет такой информационный посыл, что государственная служба - это враги народа, они ничего хорошего для людей не делают”.
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"Если говорить о Минздраве, то когда работала в области, у меня было лучшее представление об аппарате министерства. Я считала, что это сильная государственная институция... Когда же я начала работать здесь, поняла, что аппарат министерства - это очень сложная бюрократическая машина, где есть очень разные люди, коллективы... У меня был некий такой культурный шок от той институции, которая управляет медициной в государстве: настолько она сама не может, как много есть проблем, как много мы получили в наследство неналагоджених управленческих процессов, иногда - разрушенных. Поэтому первой нашей задачей было урегулирование того, что происходит внутри, и это на самом деле очень сложно”, - отметила чиновница.
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