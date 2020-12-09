Локдаун в Украине / фото УНИАН, Николай Тис

В Украине продолжается пандемия коронавируса - количество случаев заражения остается высоким, а мест в больницах всё меньше. Ещё с конца осени в Украине заговорили о введении локдауна. Сегодня Кабинет министров принял решение усилить карантинные ограничения в Украине в январе.

Дата локдауна в Украине

Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Что будет запрещено при локдауне

В январе украинцы столкнутся с новыми ограничениями, однако они будут не такими строгими, как во время весеннего локдауна в 2020 году. 

  • Заведения образования работать не будут, кроме детских садиков. Сфера образования будет работать в онлайн-режиме.
  • Кафе, бары, рестораны и все заведения питания будут работать только на вынос и в режиме доставки.
  • В торгово-развлекательных центрах будут работать только те заведения, чья работа разрешается.
  • Любые массовые, развлекательные, спортивные и социальные мероприятия, концерты проводиться не будут.
  • Заведения культуры, театры и кинозалы будут закрыты.
  • Спортзалы, фитнес-центры, бассейны работать не будут.
  • Непродовольственные рынки будут закрыты.

Что будет разрешено

Во время усиления карантина будут разрешены:

  • торговля продовольственными товарами;
  • работа аптек и ветеринарных аптек;
  • работа медицинских заведений;
  • продажа средств гигиены, средств связи, корма для животных;
  • ремонт и техобслуживание транспорта;
  • работа АЗС без зон питания;
  • работа банков и банкоматов;
  • работа почтовых отделений;
  • прием клиентов в салонах красоты и парикмахерских по записи;
  • работа хостелов и отелей (с ограничением времени подачи завтрака);
  • спортивные мероприятия без зрителей.

Как будет работать транспорт

Транспорт в Украине с 8 по 24 января останавливать не будут. Все городские, междугородние и межобластные перевозки любым видом транспорта будут работать в обычном режиме. Сделано это для того, чтобы люди могли добираться на работу.

Транспорт будет перевозить людей только на сидячих местах - "стоячих" пассажиров брать не будут. Это ограничение не касается работы метро - в метро ограничений по количеству мест не будет.

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Автор: Екатерина Пулатова