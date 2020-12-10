Министр также объяснил, почему решили не останавливать транспорт.

Дату для начала усиленного карантина в Украине в январе выбрали на основе аналитических прогнозов.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, карантинные ограничения, связанные с остановкой экономики, это крайняя мера, на которую идет правительство любой страны.

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"Поэтому возможность, которую нам дал карантин выходного дня - подготовить медицинскую систему и увеличить критический порог для медицинской системы с 20 тысяч больных в день до 32 тысяч, которых сейчас система может выдержать, - это возможность отодвинуть этот период", - сказал министр.

Объясняя дату начала локдауна в январе, Немчинов рассказал, что ее предложили профильные госорганы.

"8-е число выбиралось с учетом тех прогнозов, которые давались аналитиками секретариата СНБО, а также Минздрава, которые прогнозировали тот или иной показатель до момента наступления пика. В данном случае предыдущее предложение было сразу после Нового года, посчитали эффект карантина выходного дня, посмотрели, на каком плато мы находимся по заполненности кроватей, и предложили дату 8-е число", - сказал Немчинов.

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Также министр объяснил, почему во время локдауна будет работать транспорт, в частности воздушный.

"Мы хорошо помним весеннюю остановку экономики, и больше всего нареканий как раз было по поводу того, что люди, которые поддерживали экономику, а также медработники, работники органов госвласти, правоохранители не имели возможности добраться до своей работы. Кроме того, нужно понимать, что когда мы входили в эпидемию в марте, мы до конца не понимали, с чем столкнулись. Сейчас, если говорить об авиаперевозках, они безопасны, в самолетах все в масках, это не маршрутка, там строго соблюдается социальная дистанция", - сказал Немчінов.

Локдаун в Украине: что известно

9 декабря Кабинет министров принял решение ужесточить карантинные ограничения в Украине в январе.

Усиленные ограничения будут введены после новогодних и рождественских праздников - с 00:00 8 января до 00:00 25 января. Всего ограничения продлятся 16 дней.

Транспорт во время карантина в январе продолжит свою работу.

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Автор: Юрий Годован