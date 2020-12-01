Окончательную дату начала локдауна пока официально не объявили.

Усиление карантина и жесткий локдаун на новогодние праздники не будут иметь смысла, считает врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24".

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"Это очередное политическое ноу-хау, которое изобретается в нашей стране, и это не имеет никакого отношения к эпидемиологии. Не знаю, как все население, но я устал от экспериментов, которые делаются. Мы должны понимать, что ни один прогноз, ни один локдаун, карантинные меры, которые внедрялись нашим правительством, не оправдались. Очередной локдаун будет бессмысленным", - заявил инфекционист.

По его словам, статистика свидетельствует, что динамика заболеваемости ОРЗ на новогодние праздника традиционно снижается.

Александрин прояснил ситуацию с введением жесткого локдауна на новогодние праздники. "Это получается потому, что люди встречаются со своим близким кругом, родственниками, друзьями, с которыми они, в принципе, и так встречаются. Но при этом они меньше пользуются общественным транспортом, они меньше ходят в большие коллективы, на рабочие места", - объясняет врач.

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Именно поэтому он не видит целесообразности в "новогоднем" локдауне.

"Смысл имело бы введение локдауна сейчас, до новогодних праздников, и если бы мы за это время к чему-то готовились. У меня впечатление, что правительство устраивает новые испытания над нашим обществом", - подчеркнул Александрин.

Локдаун в Украине: что известно

По данным ряда СМИ, в Украине в декабре могут ввести жесткий карантин. Уже известные возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет введен, сейчас обсуждаются возможные даты его введения - в декабре или с 2 января 2021 года.

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Автор: Юрий Годован