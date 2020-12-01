Усиление карантина и жесткий локдаун на новогодние праздники не будут иметь смысла, считает врач-эпидемиолог Андрей Александрин.
Такое мнение он высказал в эфире канала "Украина 24".
Читайте такжеМинздрав не будет рекомендовать останавливать общественный транспорт в локдаун
"Это очередное политическое ноу-хау, которое изобретается в нашей стране, и это не имеет никакого отношения к эпидемиологии. Не знаю, как все население, но я устал от экспериментов, которые делаются. Мы должны понимать, что ни один прогноз, ни один локдаун, карантинные меры, которые внедрялись нашим правительством, не оправдались. Очередной локдаун будет бессмысленным", - заявил инфекционист.
По его словам, статистика свидетельствует, что динамика заболеваемости ОРЗ на новогодние праздника традиционно снижается.
Александрин прояснил ситуацию с введением жесткого локдауна на новогодние праздники. "Это получается потому, что люди встречаются со своим близким кругом, родственниками, друзьями, с которыми они, в принципе, и так встречаются. Но при этом они меньше пользуются общественным транспортом, они меньше ходят в большие коллективы, на рабочие места", - объясняет врач.
Читайте такжеЗимний локдаун: СМИ раскрыли два сценария, которые рассматривают власти
Именно поэтому он не видит целесообразности в "новогоднем" локдауне.
"Смысл имело бы введение локдауна сейчас, до новогодних праздников, и если бы мы за это время к чему-то готовились. У меня впечатление, что правительство устраивает новые испытания над нашим обществом", - подчеркнул Александрин.
Локдаун в Украине: что известно
- По данным ряда СМИ, в Украине в декабре могут ввести жесткий карантин. Уже известные возможные сроки новых ограничений.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет введен, сейчас обсуждаются возможные даты его введения - в декабре или с 2 января 2021 года.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram